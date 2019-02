Anderlecht doet in extremis gouden zaak op veld van Antwerp na bewogen slotfase

Anderlecht heeft dankzij een goal in blessuretijd gewonnen op het veld van Antwerp. Yannick Bolasie kopte het winnende doelpunt binnen op assist van Yari Verschaeren. De match kende een zeer bewogen slotfase, waarin de videoref ook een aan Antwerp toegekende penalty ongedaan had gemaakt én Anderlecht-doelman Didillon zijn team rechthield. Anderlecht komt alleen op de zesde plaats, Antwerp wordt door Standard van de derde plaats verdrongen.

Door de nederlaag van AA Gent op de Freethiel kreeg Anderlecht op de Bosuil de kans om zich iets steviger in de top zes te nestelen. Voor Antwerp was een overwinning tegen paars-wit in de eerste plaats een prestigezaak: de laatste keer dat Antwerp thuis kon winnen van de recordkampioen dateerde al van 2002. Maar naast een eventuele afspraak met de geschiedenis was winst tegen Anderlecht ook een must om de derde plaats te heroveren op Standard.

De goesting droop van bij het eerste fluitsignaal van de Antwerpse tribunes maar de vonk sloeg niet echt over op het veld. Anderlecht eiste de bal op, Antwerp liet begaan. De eerste doelpoging was wel voor de thuisploeg: een schuiver van Yatabaré ging een paar meter naast. Na een openingskwartier waarin Anderlecht zijn licht overwicht niet kon omzetten in kansen nam Antwerp de match meer in handen.

Lamkel Zé werd door Cobbaut foutief de toegang tot het penaltygebied versperd maar scheidsrechter Van Driessche legde de bal buiten de zestien. De vrije trap van Juklerod werd gekeerd door Didillon. Voor de pauze kregen we aan elke kant nog een kans(je) te zien. Santini knikte een voorzet van Bolasie over het doel van Bolat en aan de overkant mikte Refaelov schuin voor doel in het zijnet.

Ook in de tweede helft bleef de match lang op slot. Bij de thuisploeg zat Mbokani in de zak van een sterk acterende Kara en ook bij Anderlecht kwamen de aanvallers (te) weinig in het stuk voor. De eerste bal tussen de palen van de bezoekers, een kopbal van Kara, werd net voor het uur makkelijk geplukt door Bolat. Anderlecht werd alsmaar dominanter op het middenveld maar in de zone van de waarheid regeerden Bolat en zijn defensie met ijzeren hand.

Tien minuten voor tijd zorgde de VAR dan maar voor wat opschudding. Lamkel Zé, de beste man op het veld, glipte door de buitenspelval en ging vervolgens gretig neer toen Didillon in zijn voeten dook. Van Driessche wees eerst resoluut naar de stip maar werd door de VAR vriendelijk verzocht om de herhaling toch maar eens te bekijken. Daaruit bleek dat er geen contact was. Van Driessche kwam op zijn beslissing terug en duwde Lamkel Zé zijn vijfde gele kaart van het seizoen onder de neus. De Kameroener is er volgende week dus niet bij tegen Genk.

Gered door de VAR ging Anderlecht in de blessuretijd zelfs nog aan de haal met de volle buit. Verschaeren was op rechts te vinnig voor Haroun en vond met een hoge voorzet Bolasie aan de tweede paal. De Congolese winteraankoop sprong hoog boven Bolat en Buta uit en knikte zijn eerste voor Anderlecht in de korte hoek. In een ultiem slotoffensief kwam de ingevallen Owusu nog dicht bij de gelijkmaker maar zijn kopbal stuitte op een geweldige reflex van Didillon.