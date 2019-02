ANALYSE. "Philippe Clement stelt na verdiende nederlaag vast dat spelers wedstrijdplan niet oppikten"

KRC Genk kreeg enkele primeurs te verwerken in het Jan Breydelstadion, waar het een frustrerende namiddag beleefde. De 3-1 op Club Brugge werd de eerste uitnederlaag van het seizoen en de eerste nederlaag in een topper. Bovendien werd het de eerste wedstrijd, waarin puntengewin er nooit inzat. “Misschien startten we met te veel vertrouwen”, constateerde een ontgoochelde Philippe Clement, die moest vaststellen dat zijn spelers het uitgetekende wedstrijdplan niet oppikten. “Wij willen altijd combineren, dat is op dit veld onmogelijk.”