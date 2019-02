Truiens kinderdagverblijf schenkt leukemiepatiëntje (2) gratis Disneyreis: “Zelfs stiekem mijn verlof geregeld”

Hasselt / Sint-Truiden -

Kinderdagverblijf Titi & Koe uit Groot-Gelmen heeft zondag de moedige Zary Beschuyt en haar ouders overdonderd met Stikeez en een reis naar Disneyland Parijs. Het pas twee jaar oude meisje uit Gelinden lijdt sinds november aan acute leukemie (ALL). De peuter is dol op Disney, en op de speeltjes die supermarkt Lidl verdeelt. “Wij doen alles voor Zary”, zegt crèche-uitbaatster Joke Basteyns. “Het was zo’n vinnig en actief meisje totdat ze die ziekte kreeg.”