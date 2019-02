Franse schrijver schetst onthutsend beeld over Vaticaan: "‘Bij de parochie horen’ betekent in het Vaticaan evenveel als ‘homo zijn’"

“Vier op de vijf priesters in het Vaticaan is homo.” Met die gedurfde bewering lanceert de Franse socioloog Frédéric Martel zijn boek ‘Sodoma. Het geheim van het Vaticaan’. De kleinste staat van de wereld zou daarmee een van de grootste homogemeenschappen ter wereld zijn. Het boek, waarin Martel alles uit de doeken doet, verschijnt donderdag in twintig landen.