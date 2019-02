Jury Berlinale bekroont lauwe Israëlische satire

De jury van het 69ste Filmfestival van Berlijn bekroonde zaterdagavond ‘Synonymes’ van de Israëlische regisseur Nadav Lapid met de Gouden Beer voor de beste film. Een controversiële keuze want deze lauwe satire over een Joodse ex-soldaat die Fransman wil worden, kreeg maar een deel van pers en publiek achter zich.

De topprijs geven aan een middelmatige product is alvast tekenend voor de zwakke kwaliteit van de laatste Berlinale-edities. De favoriet en meest originele film, het Chinese drama ‘So Long, My Son’ van Wang Xiaoshuai, kreeg de troostprijzen voor beste acteur en beste actrice. Dit drie uur durende epos schetst via een complexe structuur zo’n 40 jaar van een koppel dat hun enige kind verliest nadat de één-kind-politiek in China werd ingevoerd. ‘La Paranza dei Bambini’ van schrijver-scenarist Roberto ‘Gomorra’ Saviano, over tienergangsters in Napels, kreeg de prijs voor het beste script en de Grote Prijs van de Jury ging naar ‘Grâce à Dieu’, een verslag van François Ozon over de zaak rond de beruchte pedofiele priester Preynat in Lyon.