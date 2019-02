Mecanicien die been brak tijdens pitstop keert terug naar Ferrari-pitcrew

De Ferrari-mecanicien die een been brak tijdens een pitstop van Kimi Raikkonen tijdens de GP van Bahrein vorig jaar is teruggekeerd naar het team.

Wat een fout bij @ScuderiaFerrari ?° pic.twitter.com/sEiWts9Za6 — Play Sports (@playsports) April 8, 2018

Francesco Cigarini brak zijn been toen Kimi Raikkonen tijdens zijn pitstop foutief een groen licht kreeg en de Fin daardoor wegreed. Cigarini kreeg na de aanrijding meteen de eerste zorgen toegediend en mistte door het incident de rest van het F1-seizoen 2018.

Ferrari kreeg voor het incident een boete van 50 000 euro terwijl Cigarini aan een lange revalidatie moest beginnen. Eind vorig jaar liet Cigarini op Instagram al weten dat hij terug aan de slag ging bij het team en dat hij op een dag terug deel zou uitmaken van de pitcrew.

Die dag is nu dus aangebroken want in de aanloop naar de eerste F1-wintertest liet hij weten dat hij opnieuw op en top fit is om aan het nieuwe F1-seizoen te beginnen.

"Mijn eerste dag in de box in 2019, mijn eerste dag sinds de aanrijding," schreef de Italiaan op Instagram.

