Vrijdagavond raakten drie inzittenden van een Mini cabrio zwaargewond bij een verkeersongeval in Mal. De passagier op de achterbank werd uit de wagen gegooid. Hij is achteraf aan zijn verwondingen overleden.

Een Mini S cabriolet reed vrijdagavond rond 23.00 uur op de Kruisvindingsstraat in Mal, richting Sluizen. De bestuurder is uit de bocht gevlogen en de Mini is rechts van de weg tegen een betonnen pilaar ...