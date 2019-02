UPDATE Hanne Maudens verbetert Belgisch record verspringen

Gent -

Hanne Maudens heeft zondag in Gent het Belgisch indoorrecord in het verspringen aangescherpt. Op de Belgische kampioenschappen deed de 21-jarige Maudens met een sprong van 6m53 twee centimeter beter dan de 6m51 die Nafissatou Thiam op 20 februari 2016, eveneens in Gent, op de tabellen zette.