Beerschot Wilrijk komt na zege tegen Lommel opnieuw aan de leiding naast KV Mechelen

Lommel - Het blijft ongemeen spannend in de tweede periode van de Proximus League (1B). Beerschot Wilrijk ging zondag met 0-2 winnen op het veld van SK Lommel, en komt met nog twee speeldagen te gaan naast KV Mechelen aan de leiding.

De Limburgse thuisploeg schoot uitstekend uit de startblokken, maar doelman Vanhamel hield zijn netten schoon. Aan de overzijde toonde Noubissi zich een pak efficiënter, want de eerste kans voor de bezoekers was meteen de goede: 0-1. De openingstreffer bracht rust bij Beerschot Wilrijk, dat na een uur wel met een man minder kwam te staan. Maes ging vol door op El Banouhi en kreeg meteen rood. Lang kon Lommel niet profiteren van het numerieke overwicht, want tien minuten later werd ook Cauwenberg met rood uitgesloten. De Lommelse verdediger stampte Noubissi onderuit, en stond zo ook een strafschop toe. Prychynenko (71.) stelde de zege vanaf de stip veilig.

Beerschot Wilrijk komt met 28 punten opnieuw naast KV Mechelen aan de leiding in het klassement van de tweede periode. Malinwa won vrijdag al met 0-3 in Tubeke. Ook het doelpuntensaldo is nu gelijk. SK Lommel doet een slechte zaak in de strijd om de vierde plaats, die recht geeft op play-off 2. De Limburgers zijn zesde (29 ptn), op twee punten van Roeselare (31) en drie punten van Westerlo (32). Union (39) is als derde nu al zeker van de eindronde met eersteklassers.