Onthoofd lichaam van vrouw aangetroffen in Parijs, zoon met psychiatrische problemen wordt gezocht

In een appartement in de Franse hoofdstad Parijs is zondag een onthoofd vrouwenlichaam aangetroffen. Dat meldt de politie.

Het lijk werd ontdekt in een woonwijk in het 12de arrondissement, in het oosten van Parijs. Het hoofd van het slachtoffer werd aangetroffen in een oven.

Volgens een andere politiebron kampte de jongste zoon van de vrouw met psychiatrische problemen. Hij wordt momenteel gezocht door de politie. De Franse media zeggen dat de zoon er vorig najaar al mee dreigde zijn moeder om te brengen.