REACTIES. Ivan Leko supertrots op zijn team, Genk leert volgens Philippe Clement belangrijke les

Het duel tussen de nummers twee en één van de Jupiler Pro League eindigde zondag met een klinkende zege voor Club Brugge. Grote tevredenheid dus bij Club-trainer Ivan Leko, terwijl zijn Genkse collega Philippe Clement moest kijken waar het verkeerd liep. “Dit is voor ons een goede les geweest”, zei hij over zijn team.

Ivan Leko: “Dit was een groot Club Brugge”

Vooraf zei iedereen dat we zouden zien wie de beste ploeg van België is op dit moment. Vandaag hebben wij dat gezien. Het resultaat moest 5-1 of 6-1 zijn, dus een dikke proficiat aan mijn spelers. Dit was een groot Club Brugge. Je hoort twee, drie weken dat niks goed is bij ons, de spelers niet en trainer niet. Alles is drama. Daarom ben ik superblij dat we vandaag zo’n goed voetbal toonden.”

Wesley is altijd belangrijk voor ons. Niet alleen vandaag, ook donderdag toonde hij dat. Maar niet alleen hij was goed. Het was een topteam dat vandaag absoluut wilde tonen wie de beste is. Ik ben een supertrotse trainer. Nu volgen we op 8 punten, maar als we er nog 6 kunnen terugpakken, is het verschil nog kleiner. Dan beloof ik u spannende play-offs!

Philippe Clement: “Liep fout in eerste helft”

Philippe Clement was duidelijk over waar het verkeerd liep voor zijn Genk vandaag. “De eerste helftt. Het was een match van jongens tegen mannen. We toonden geen duelkracht. Misschien hadden de spelers te veel zelfvertrouwen na de voorbije maanden. Dus dit is een goede les geweest. In de tweede helft heb ik wel goede dingen gezien, meer evenwicht en zelfs meer dominantie voor ons. Als je dat de hele match doet…”

“Pozuelo is natuurlijk een deel van de reden waarom het in de tweede helft beter ging. Maar met zijn situatie weet je nooit of hij er zal zijn of niet, of hij fit is. Het is zeer frustrerend om zo wedstrijden voor te bereiden. Ik heb geen spelers gezien die zich ergerden aan hem, dat blijft het belangrijkste. De situatie heb ik niet aan de hand, dat is tussen de clubs, Pozuelo en zijn makelaar. Ik werk met de spelers die beschikbaar zijn.”

Clement begon de partij met een onuitgegeven driemansdefensie. “Ik ben daar vrij tevreden over, al was er bij momenten te weinig druk op Schrijvers. Dit gaat echt over één helft, dus ik denk niet dat we een mentale tik krijgen. In de tweede helft zag je dat we onze voet naast Club Brugge kunnen zetten.”

Peter Croonen (voorzitter Racing Genk): “Zaak rond Pozuelo helpt zeker niet”

“Ik denk dat dit onze minste wedstrijd van het seizoen was”, zei Genk-voorzitter Peter Croonen na afloop voor de televisiecamera’s. “Club Brugge was qua inzet zeker de verdiende winnaar vandaag. Die zaak rond Alejandro Pozuelo helpt zeker niet. De situatie kan nog keren, als Pozuelo zijn hoofd er nog op kan zetten. Het kan ook zonder hem, maar onze kansen zijn groter wanneer hij erbij is. We hebben een verschillende mening over juridische situatie.”

“Dat dit zo niet langer kan doorgaan? Deze situatie heeft geen houdbaarheidsdatum, maar het mag natuurlijk niet te lang duren. Het is wachten op ontwikkelingen. Onze positie is dat Pozo belangrijk is voor ons en we liever hebben dat hij blijft. Maar als we de volgende match winnend afsluiten, zijn we een ronde verder in Europa. Dan zijn alle kopjes weer positief.”