“Op de slechte plaats op het slechte moment”: honderden mensen herdenken meisjes die omkwamen bij ongeval met brommobiel

Honderden mensen zijn in Sint-Genesius-Rode op straat gekomen om de twee meisjes te herdenken die in de nacht van vrijdag op zaterdag om het leven gekomen in een tragisch ongeval met een brommobiel. “Ze waren op de slechte plaats op het slechte moment”, zei de vader van een van hen. De twee meisjes die het ongeval overleefden, waren ook aanwezig.

Het ongeval vond rond 1.50 uur in de nacht van vrijdag op zaterdag plaats. De vier meisjes zaten in een Aixam, een elektrische brommobiel waar je vanaf 16 jaar in mag rijden. De 18-jarige bestuurster uit Lasne draaide volgens een getuige plots naar links om de Lindenlaan in te rijden, waardoor een Volvo die uit de tegenovergestelde richting kwam en bestuurd werd door een 61-jarige man uit Waterloo, frontaal op de Aixam inreed. De voertuigen zijn enkele meters verder tot stilstand gekomen.

De 18-jarige bestuurster en een 15-jarige passagier overleefden het ongeval niet. Twee andere inzittenden, allebei 16 jaar, raakten zwaargewond. Zij kwamen samen met honderden sympathisanten naar Sint-Genesius-Rode om de overleden meisjes te herdenken door in groep naar de plaats van het ongeval te wandelen.

Daar, op de Waterloosesteenweg, nam de vader van een van de slachtoffers het woord. “Ze waren op de slechte plaats op het slechte moment”, zei hij. “We gaan niemand met de vinger wijzen.”

Foto: jvi