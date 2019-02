Francken over mogelijke terugkeer IS-strijders: “Neem ze Belgische nationaliteit af, dan is het ons probleem niet meer”

Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) suggereerde zondag in De Zevende Dag dat het niet uitgesloten is dat IS-strijders worden teruggehaald naar België om hen dan hier te berechten. Voormalig staatssecretaris voor Asiel & Migratie Theo Francken (N-VA) vindt dat geen goed idee, zo zei hij op VTM Nieuws.

Trump dreigt ermee om 800 IS-strijders die in Syrië door de VS worden vastgehouden, vrij te laten als de Europese landen die strijders niet terughalen en berechten. Minister Geens zegt dat hij samen met de Europese partners een zo groot mogelijk draagvlak wil creëren om die IS-strijders terug te halen. “Er zijn geen heel goede oplossingen voor dit probleem”, zei hij. De minister wil zoeken naar de oplossing met de minste veiligheidsrisico’s. “Als ze worden vrijgelaten, dan weten we niet wat er met hen gebeurt. Controle is beter dan volledige vrijheid.”

Francken ziet een terugkeer van Syriëstrijders niet zitten, zo maakt hij duidelijk in VTM Nieuws. “Veel van deze strijders hebben een dubbele nationaliteit. Ik vind dat deze mensen de Belgische nationaliteit afgenomen moet worden”, zegt hij. “Dan is het ons probleem niet meer.”

Want een terugkeer van IS-strijders, brengt volgens Francken sowieso problemen met zich mee. “Ik geloof niks van de IS-moeders die in de Koerdische kampen zitten en zeggen dat ze spijt hebben. Bovendien is ook deradicalisering niet zo evident.”

Bart De Wever (N-VA) reageerde in De Zevende Dag ook op de kwestie. Voor hem is een terugkeer niet uitgesloten, maar dan enkel als laatste oplossing “en als de omstandigheden het toelaten.”

“De VS heeft al genoeg gedaan”

De reacties van De Wever, Geens en Francken komen er nadat Amerikaans president Trump ermee dreigde om 800 ISIS-strijders die in Syrië door de VS worden vastgehouden, vrij te laten als de Europese landen die strijders niet terughalen en berechten. De VS heeft al genoeg gedaan in de strijd tegen Islamitische Staat, vindt Trump. Bovendien heeft Amerika eind vorig jaar aangekondigd zich terug te trekken uit Syrië.

Al gezamenlijke aanpak met VK

Premier Charles Michel is intussen met de Britse eerste minister Theresa May overeengekomen dat België en het Verenigd Koninkrijk naar een gezamenlijke aanpak zullen zoeken wat betreft het al dan niet terughalen van Europese IS-strijders. Tijdens een telefoongesprek hebben ze zondag afgesproken om “heel nauw samen te werken met de bedoeling een gelijklopende aanpak te hebben om onze veiligheidsbelangen te verdedigen”, zegt de woordvoerder van Michel.