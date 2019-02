Tom Pidcock en Lars van der Haar bieden knap weerwerk, maar Mathieu van der Poel is ook in zijn laatste cross in Hulst niet te stoppen

Een knappe 32 op 34, oftewel 94%. Dat is het indrukwekkende rapport van Mathieu van der Poel zijn crosseizoen. De Nederlander kreeg in Hulst lang weerwerk van de jonge Brit Tom Pidcock en moest in het slot Lars van der Haar op afstand houden, maar reed andermaal solo naar de zege. Hij zette zo de kroon op een indrukwekkende campagne , donderdag begint zijn wegseizoen.