Maasmechelen - De politie Lanaken-Maasmechelen organiseerde in de nacht van zaterdag op zondag een gecoördineerde verkeersactie in samenwerking met Douane en Accijnzen. Onder andere op Tournebride in Lanaken en de Rijksweg in Maasmechelen werd gecontroleerd. Daarbij bliezen vijf bestuurders van de 240 positief. Er werd ook één speekseltest voor drugs afgenomen, maar die was negatief. De politie schreef twee pv’s uit voor het rijden zonder rijbewijs. (siol)