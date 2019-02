Zegehonger van Denise Betsema nog niet gestild: Nederlandse wint ook in Hulst

Denise Betsema (Marlux-Bingoal) was zondag de beste in de Brico Cross van Hulst. De 26-jarige Nederlandse zette in Zeeuws-Vlaanderen op twee ronden van het einde een solo op. Haar landgenote Annemarie Worst werd tweede voor Inge van der Heijden, waardoor het podium volledig Nederlands was. Loes Sels werd zesde en was de beste Belgische. Voor Denise Betsema was het haar 13e zege van het seizoen.

Annemarie Worst dook als eerste het veld in. In het spoor van de Nederlandse volgden onder anderen haar landgenotes Maud Kaptheijns en Inge van der Heijden. Wereldkampioene Sanne Cant posteerde zich op de vierde plaats. Worst bleef doorgeven en zette in de eerste ronde meteen druk op haar concurrenten. Denise Betsema trok alleen in de achtervolging op Worst.

Met nog drie ronden voor de boeg volgde Betsema op 10 seconden. Cant had dan het gezelschap gekregen van Van der Heijden en de Amerikaanse Katherine Compton. Dit trio volgde op een halve minuut van de leidster. Betsema bleef fiks doorrijden en vervoegde Worst halfcross.

Net voor het ingaan van de voorlaatste ronde liet Betsema Worst in de steek. Van der Heijden en Compton moesten dan al 25 seconden goedmaken. Cant, even ten val gekomen, zakte verder weg en zou zelfs de top tien niet halen.

Betsema trok de slotronde in met 17 seconden op Worst. Van der Heijden volgde als derde. Zij werd achternagezeten door Katherine Compton, Ceylin del Carmen Alvarado, Laura Verdonschot, Loes Sels, Ellen Van Loy en Maud Kaptheijns. Betsema hield haar tempo aan en kreeg nog wat meer voorsprong wanneer Worst in de slotronde een foutje maakte en even tegen de vlakte ging. Betsema kon dan ook uitgebreid het zegegebaar maken in Hulst.

Betsema: “Wil nog winnen”

Voor Betsema was het 13e zege van het seizoen. En de Nederlandse wil haar zegeaantal zelfs nog verder aandikken.“Ik kan niet anders dan blij zijn na twee zeges op rij”, zei Betsema. “Ik sluit op een schitterende manier mijn seizoen af. Annemarie Worst begon furieus aan de koers. Ik hield me toch ietwat in en kon pas later aansluiten. Tot ik zelf ging aanvallen. Dertien is eigenlijk een ongeluksgetal. Dus wil ik er alles aan doen om mijn zegeaantal toch nog wat verder aan te dikken. Dat kan dus nog komend weekend in Leuven of Oostmalle. Daar ga ik opnieuw vol voor de overwinning”, besloot de Nederlandse.