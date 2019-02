ProRail, de Nederlandse spoorinfrastructuurbeheerder, heeft op sociale media een video gedeeld van een levensgevaarlijke verkeerssituatie in Santpoort. Een onoplettende bestuurder steekt de overweg over terwijl er een trein aankomt. De twee raken elkaar gelukkig net niet waardoor erger kon vermeden worden. ProRail deelt zo’n video’s omdat ze vindt dat onbewaakte spooroverwegen in Nederland zo snel mogelijk moeten worden afgesloten.