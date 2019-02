Aan het Henri Verstappenplein in Diest is een huis tijdelijk onbewoonbaar door een brand. De brand ontstond zaterdagavond, even na 17 uur, toen de bewoners weg waren. Het was een buurtbewoner die de brand opmerkte en onmiddellijk de hulpdiensten alarmeerde. De brandweer van Diest rukte meteen met de grote middelen uit en was het vuur snel meester. De brand zorgde voor veel rookschade in de living. De precieze brandoorzaak is nog niet gekend. (tb)