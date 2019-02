18-jarige overleden door elektrocutie aan spoorleiding na verjaardagsfeestje

Een 18-jarige jongeman is zaterdagnacht overleden in Boom. Samen met een vriendin was hij op weg naar huis na een verjaardagsfeestje. Aan de spoorterreinen van de NMBS in Boom klom hij over het hek en op een elektriciteitspaal. Hij werd geëlektrocuteerd en viel naar beneden. De hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar konden de jongen niet meer redden.