Het emotionele afscheid van Emiliano Sala: “Een voorbeeld voor iedereen, voor eeuwig in onze harten”

Het Argentijnse stadje Progreso verkeert al enkele weken in rouw. Gisteren bereikte die rouwperiode zijn hoogtepunt, toen Emiliano Sala werd begraven. De voetballer die omkwam in een vliegtuigcrash op zee was de trots van Progreso. “De stad is sinds 21 januari gehuld in duisternis.”

De uitvaart van de betreurde Sala vond plaats in een turnzaal van San Martin, de club waar Sala zijn eerste voetbalpassen zette en dus vaak speelde. Heel wat vrienden en familie tekenden present, opvallende aanwezigen waren Neil Warnock en Ken Choo, respectievelijk trainer en directeur van Cardiff City.

Neil Warnock (l.) en Ken Choo. Foto: AP

De Engelse club had net 17 miljoen euro neergeteld voor Sala, maar op weg naar zijn nieuwe werkgever sloeg het noodlot toe. “Hij is mijn speler”, zei Warnock. “Hij tekende voor mij en ik denk dat hij heel belangrijk zou geweest zijn in wat we voor ogen hadden. Ik heb het gevoel dat dit het enige juiste was dat ik kon doen. Familie zet alles in perspectief. Alles wat hier vandaag gebeurt bewijst dat . Het lijkt alsof de hele stad is samengekomen.” Directeur Choo voegde daaraan toe. “We zijn heel verdrietig. Ik denk dat het voor de familie goed is dat ze dit nu kunnen verwerken.” Ook Nantes, de ex-club van Sala, was present in de hoedanigheid van speler Nicolas Pallois en algemeen secretaris Loic Morin.

Buiten aan de turnzaal hing een groot spandoek. ‘Emi, nunca caminaras solo’ oftwel ‘Emi, je zal nooit alleen zijn’. Het verdriet in de stad is groot. “Het was alsof hij een deel van mijn familie was”, aldus buurtbewoner Lucia Torres. “Het is moeilijk om te aanvaarden of te begrijpen. Het doet zoveel pijn. Deze stad leeft in duisternis sinds 21 januari.” Ook tante Mirta Taffarel kan het nog maar moeilijk vatten. “Ik zou graag een verantwoordelijk persoon vinden, iemand die me zegt ‘dat is er gebeurd’. Maar het lijkt erop dat het een accident was.”

Foto: REUTERS

Foto: AP

Sky News-reporter maakte de begrafenis van dichtbij. “Het was ongelofelijk emotioneel, veel tranen en knuffels. Progreso heeft amper 3000 inwoners, dus iedereen kent elkaar en er is heel veel affectie voor Sala. Hij was een beetje de held van de stad.” Die woorden werden bevestigd door Daniel Ribero, voorzitter van Sala’s jeugdclub San Martin de Progreso. “Hij vertegenwoordigde ons. Hij is de enige die prof werd, hij was een ster in deze stad.” De club postte dan ook een eerbetoon op de sociale media. “We wachten op je zoals de eerste dag toen je ons verliet, maar nu voor altijd. Je bent een voorbeeld voor iedereen. Voor eeuwig in onze harten.”

Na de wake in de gymzaal werd Sala gecremeerd in intieme kring. Ondertussen gaat de zoektocht naar piloot David Ibbotson verder. De familie haalde al ca. 270.000 euro op, dankzij onder meer een gulle gift van Kylian Mbappé. Ze mikken op een eindbedrag van 340.000 euro om alle kosten te kunnen dekken.

Foto: AP

Foto: AP

Foto: AP

Foto: AFP

Foto: AP

Foto: AFP