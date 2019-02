Williams F1 team mist eerste dag F1-test Barcelona: "Onze wagen is niet klaar"

Het Williams F1 team heeft laten weten dat het tijdens de eerste dag van de F1-test in Barcelona niet in actie zal komen.

Williams is één van de drie teams die de voorbije dagen moeilijkheden ondervonden om hun nieuwe F1-bolide op tijd klaar te krijgen tegen de eerste van twee F1-wintertests. Die eerste test gaat morgen op het circuit de Barcelona-Catalunya van start maar dat zal dus zonder het Williams F1 team zijn.

De twee wintertests, telkens bestaande uit vier testdagen, zijn cruciaal voor de F1-teams om eventuele kinderziektes uit de wagen te krijgen. Daarnaast proberen ze hun nieuwe wagens zo goed mogelijk te leren kennen en voor te bereiden op het nieuwe F1-seizoen.

De teams willen tijdens de wintertests dan ook zoveel mogelijk kilometers afleggen om zowel de performance alsook de betrouwbaarheid van hun nieuwe F1-bolides te verbeteren.

"Jammer genoeg moeten we het begin van onze pre-season test in Barcelona uitstellen naar dinsdagochtend," luidt het in een mededeling van Williams.

"We hebben een ongelooflijk drukke winter gekend waarin we de FW42 hebben voorbereid op het nieuwe seizoen dat voor ons ligt. Ondanks al de inspanningen van iedereen hebben we nog wat extra tijd nodig alvorens we de wagen kunnen laten rijden."

Normaal was het de bedoeling dat Williams op zaterdag tijdens een zogenaamde 'filmdag' een shakedown van haar nieuwe wagen zou uitvoeren. Omwille van de problemen werden ook die plannen eerder deze week al uitgesteld.

Het Williams F1 team begint dan ook al meteen met een achterstand aan het nieuwe F1-seizoen, niet ideaal als je weet dat de ooit zo roemrijke renstal vorig jaar als laatste in het constructeurskampioenschap eindigde.

