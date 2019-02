Mama Elise Mertens: “Ook na de grootste zege uit haar carrière zal ze beide voeten op de grond houden”

Elise Mertens won gisteren in Doha het grootste tornooi uit haar carrière. Na een thriller van drie uur haalde ze het van de Roemeense Simona Halep, de voormalig nummer één van de wereld. Mama Mertens, Liliane Barbé, volgde de prestaties van haar dochter thuis, in familiekring. “Ik heb geen minuut gemist deze week. Gisterenavond zaten we allemaal thuis voor de buis. En of het spannend was. De ontlading was groot. Wat een prestatie!”