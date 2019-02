Belgische toerist (27) in Tirol door trein gegrepen op weg naar vakantiewoning na daguitstap

Illustratie van trein in Tirol Foto: ss

Bij een ongeval in Mayrhofen (Tirol, Oostenrijk) is zaterdag een Belg om het leven gekomen. De 27-jarige toerist werd geraakt door een trein. Dat melden lokale media en is bevestigd door de Oostenrijkse politie.

De man liep zaterdag rond 18.30 uur op de sporen in Mayrhofen het dal uit, niet ver van de vakantiewoning waar hij verbleef, vermoedelijk om de sporen over te steken. Net op dat moment passeerde er ook een lokale trein. De machinist van die trein voerde meteen een noodstop uit toen hij onze landgenoot op de sporen zag stappen. Ook de Belg zag uiteindelijk de trein en probeerde nog weg te springen, maar de man werd toch geraakt. Hij werd in de nabijgelegen weide geslingerd.

De hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar een spoedarts kon enkel nog maar de dood van de 27-jarige man vaststellen.

De Belg zou zaterdag met een groep toeristen in het Zillertal zijn gearriveerd. De medereizigers kregen psychische bijstand van een crisisteam.

Nog een incident

Een dag eerder was er in dezelfde streek ook een incident met een 29-jarige Belg. Die werd vrijdagavond door een onbekende plots aangevallen. Er zijn geen aanwijzigingen dat beide incidenten met elkaar te maken hebben.