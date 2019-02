Reilly Opelka en Brayden Schnur zorgen voor verrassende finale van ATP New York

De Amerikaan Reilly Opelka (ATP 89) en de Canadees Brayden Schnur (ATP 154) zijn de verrassende namen in de finale van het ATP-toernooi in het Amerikaanse New York (hard/694.995 dollar). Beide spelers staan voor het eerst in een ATP-finale.

De 21-jarige Opelka versloeg in de halve finales zijn landgenoot en topfavoriet John Isner (ATP 9). Het topreekshoofd ging met 6-7 (8/10), 7-6 (16/14) en 7-6 (7/4) onderuit na een strijd van 2 uur en 31 minuten. Isner had nochtans zes matchballen in de tweede set. Opelka sloeg 43 aces, vijf meer dan Isner. Met een totaal van 81 aces verpulverden Opelka en Isner het vorige record op het ATP-circuit, 71 aces in een duel tussen Nick Kyrgios en Ryan Harrison begin dit jaar in Brisbane.

De 23-jarige Schnur, die in New York de kwalificaties overleefde, haalde het met 7-6 (9/7), 4-6 en 6-3 van de Amerikaan Sam Querrey (ATP 49), het zesde reekshoofd.

Opelka en Schnur staan voor het eerst tegenover elkaar op het ATP-circuit.