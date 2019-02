Spirou Charleroi hijst zich met 87-90 zege in Bergen naast Oostende

Spirou Charleroi heeft zaterdag in zijn wedstrijd van de zeventiende speeldag een 87-90 zege geboekt bij de buren van Oostende.

Bij de rust stond Charleroi 41-49 in het voordeel, maar na het derde kwart had Bergen het voortouw genomen (70-66). In het slotkwart (17-24) besliste Charleroi de Henegouwse derby alsnog in zijn voordeel. Het dankte daarvoor vooral Matt Mobley (25 ptn) en Paulius Sorokas (20 ptn, 13 rbds).

In de stand komt Charleroi naast Oostende aan de leiding. Oostende speelde wel een wedstrijd minder. Brussels, dat nog twee wedstrijden te goed heeft, volgt op één punt en wordt zondag alleen leider als het wint van hekkensluiter Leuven.