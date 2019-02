Ook tweede weekenddag zacht: zonnige zondag in het vooruitzicht

Zondag schijnt de zon en klimmen de maxima tot 16 graden. Ook maandag is er zon en gaan de maxima tot 14 graden. Dinsdag en woensdag is er een dipje maar vanaf donderdag is er opnieuw meer zon en stijgen de maxima opnieuw naar 14 of 15 graden. Dat meldt het KMI.

Zondag krijgen we opnieuw een zachte en zonnige dag. Er zijn wat hoge wolkenvelden mogelijk. De maxima schommelen tussen 13 en 16 graden in de meeste streken bij een meestal matige wind uit zuid tot zuidoost. Zondagavond en -nacht wordt het helder tot lichtbewolkt. De minima schommelen van -2 tot +5 graden. De zuidenwind is zwak of matig.

Maandag is het zonnig met enkele hoge wolkensluiers. Over het westen kunnen er later in de namiddag wat meer wolken verschijnen maar het blijft overal droog. De maxima schommelen in de meeste streken rond 13 of 14 graden bij een overwegend matig zuidwestenwind.

In de nacht van maandag op dinsdag trekt vanuit het westen een zwak koufront door met tijdelijk wat regen.

Dinsdag start vaak grijs met in het oosten nog wat lichte regen. In de loop van de dag wordt het droog met opklaringen vanaf het westen. Het is koeler met maxima rond 10 graden bij een matige westzuidwestenwind.

Woensdag is het wisselend tot soms nog zwaarbewolkt. Het blijft droog met maxima rond 12 graden.

Van donderdag tot zaterdag krijgen we opnieuw veel zon, met regelmatig wel hoge wolkensluiers. Het blijft droog en het wordt opnieuw zeer zacht met maxima in het centrum rond zo’n 13 graden op donderdag en op vrijdag en zaterdag opnieuw 14 à 15 graden.

Foto: Katrijn Van Giel

Foto: Katrijn Van Giel