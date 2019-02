“Bernie Sanders stelt zich kandidaat voor presidentsverkiezingen”

De Amerikaanse senator Bernie Sanders heeft een video opgenomen waarin hij zijn kandidatuur lanceert voor de presidentsverkiezingen van 2020. Dat meldt de nieuwssite Politico zaterdag.

De datum waarop de video zal verspreid worden, ligt nog niet vast, zegt Politico. De nieuwssite had al eerder gemeld dat Sanders, die in 2016 het onderspit moest delven voor de Democratische nominatie, ontmoetingen had met het oog op de vorming van een campagneteam.

De senator uit Vermont, inmiddels al 77 jaar, zetelt momenteel als onafhankelijke, ondanks zijn nauwe banden met de Democratische Partij. Hij nam het tijdens de Democratische voorverkiezingen in 2016 op tegen Hillary Clinton.

Tijdens die campagne verdedigde Sanders, die zichzelf een “democratische socialist” noemt, het idee van een universele gezondheidsverzekering, een gratis openbare universiteit en een minimumloon van 15 dollar (13,3 euro). Hij zetelde in het Huis van Afgevaardigden van 1990 tot 2006. Daarna werd hij senator. In november werd hij nog comfortabel herkozen.