Diest - De politie Demerdal heeft vrijdagnacht verkeerscontroles gehouden, onder meer op de Halensenbaan, de Hasseltsestraat en de Schaffensestraat in Diest. Twee bestuurders waren onder invloed van alcohol, twee bestuurders testten positief op drugs en 76 voertuigen werden geflitst. In de bebouwde kom van de Halensebaan reed een bestuurder 103 kilometer per uur. In een auto in de Hasseltsestraat troffen de agenten meerdere gebruikersdosissen cannabis en hasj aan. (tb)