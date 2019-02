Kim Huybrechts en Dimitri Van den Bergh struikelen in achtste finales Players Championship

Kim Huybrechts (PDC-22) en Dimitri Van den Bergh (PDC-34) waren zaterdag in het Engelse Wigan de beste Belgen in het derde toernooi van het Players Champions darts. Allebei strandden ze in de achtste finales.

In de derde ronde speelde Huybrechts tegen de Welshman Gerwyn Price (PDC-7) zijn beste wedstrijd van het seizoen. Met een gemiddelde van 99,6 per drie darts boog de 32-jarige Antwerpenaar een 0-3 achterstand in 6-5 winst om. Een ronde later botste Huybrechts op de verrassend sterk spelende Noord-Ier Gavin Carlin (PDC-99), die met 6-1 meer dan een maatje te groot bleek.

Van den Bergh zette in de tweede ronde de Nederlander Jermaine Wattimena (PDC-27) met 6-3 opzij, waarna hij de Duitser Martin Schindler (PDC-47, die hij ook al in de finale van het WK jeugd klopte, met een gemiddelde van 99 een 6-4 nederlaag aansmeerde. In de achtste finales werd Van den Bergh met 6-3 gestopt door wereldkampioen Michael van Gerwen (PDC-1) en dat ondanks een gemiddelde van 103,3.

Ronny Huybrechts (PDC-61) zette in de eerste ronde de Nederlander Jelle Klaasen (PDC-28) met 6-3 aan de kant, maar moest in de tweede ronde een 6-4 nederlaag ondergaan tegen diens landgenoot Ron Meulenkamp (PDC-52). Voor Davy Van Baelen (PDC-81) eindigde het al in de eerste ronde met een 6-4 nederlaag tegen de Engelsman Andy Boulton (PDC-112).

Van Gerwen stak de toernooizege op zak door Ian White (PDC-12) in de finale met 8-5 te verslaan.

Eerste ronde:

Dimitri Van den Bergh (Bel/34) - Matt Clarck (Eng/105) 6-1

Kim Huybrechts (Bel/22) - Peter Hudson (Eng/78) 6-3

Ronny Huybrechts (Bel/61) - Jelle Klaasen (Ned/28) 6-3

Andy Boulton (Eng/112) - Davy Van Baelen (Bel/81) 6-4

Tweede ronde:

Kim Huybrechts (Bel/22) - Steve Lennon (Eng/36) 6-1

Dimitri Van den Bergh (Bel/32) - Jermaine Wattimena (Ned/27) 6-3

Ron Meulenkamp (Ned/52) - Ronny Huybrechts (Bel/61)6-4

Derde ronde.

Kim Huybrechts (Bel/22) - Gerwyn Price (Wal/7) 6-5

Dimitri Van den Bergh (Bel/32) - Martin Schindler (Dui/47) 6-4

Achtste finale.

Michael van Gerwen (Ned/1) - Dimitri Van den Bergh (Bel/33) 6-3

Gavin Carlin (NIe/99) - Kim Huybrechts (Bel/22) 6-1

Finale:

Michael van Gerwen (Ned/1) - Ian White (Eng/12) 8-5