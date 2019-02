Thomas Vermaelen mag nog eens 90 minuten spelen bij Barcelona, dat met het kleinste verschil wint van Real Valladolid

FC Barcelona heeft zaterdagavond geen steken laten vallen in La Liga. Tegen Real Valladolid, de nummer vijftien, werd het 1-0 in het eigen Camp Nou. Lionel Messi scoorde vlak voor de pauze het enige doelpunt via een strafschop, laat in de tweede helft miste de kleine Argentijn een tweede penalty. Thomas Vermaelen speelde de volledige wedstrijd mee bij de competitieleider.

Na een fout van Michel op Gerard Piqué mocht Messi in minuut 43 voor de eerste keer aanleggen vanaf de stip. De Vlo trapte de bal snoeihard in de rechterbenedenhoek, Valladolid-doelman Jordi Masip had geen kans. Messi’s poging in minuut 85 was vrijwel identiek, maar iets minder goed uitgevoerd. Masip kon er toen wél bij, waardoor de stand 1-0 bleef.

GOAL | Messi trapt Barça op voorsprong vanop de stip! ??



1?-0? #BarçaValladolid pic.twitter.com/IU6yqfAyk1 — Eleven Sports (NL) (@ElevenBE_nl) 16 februari 2019

Barcelona heeft dankzij de zege nog steeds 7 punten voorsprong op Atlético Madrid, dat eerder op de dag met 0-1 ging winnen bij Rayo Vallecano. Real Madrid, dat zondag om 12 uur in eigen huis speelt tegen Girona FC, volgt voorlopig op 9 punten.