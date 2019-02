Yanina Wickmayer wint wel het dubbelspel in Shrewsbury na eerdere nederlaag in enkelspel

Yanina Wickmayer heeft zaterdag het dubbelspel van het ITF-toernooi in het Engelse Shrewsbury (60.000 dollar) gewonnen. Samen met de Australische Arina Rodionava, met wie ze het tweede reekshoofd vormde, nam de 29-jarige Vlaams-Brabantse in de finale in een uur en een kwartier met 6-2 en 7-5 de maat van de Britse Freya Christie en de Russische Valeria Savinykh.

Eerder op de dag was Wickmayer (WTA-126) er niet in geslaagd het toernooi in het enkelspel op haar palmares te brengen. In de finale moest het Belgische eerste reekshoofd na 2 uur en 21 minuten het hoofd buigen voor tweede reekshoofd Vitalia Diatchenko (WTA-127). Wickmayer won nog wel de eerste set, daarna was de 28-jarige Russische baas: 5-7, 6-1, 6-4.