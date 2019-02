De film Synonymes van de Israëlische regisseur Nadav Lapid heeft zaterdagavond op de 69ste editie van het filmfestival van Berlijn de Gouden Beer voor de beste film gewonnen. Dat heeft de Franse actrice Juliette Binoche, de voorzitter van de jury, bekendgemaakt.

Synonymes is een autobiografisch geïnspireerd drama over een jonge Jood die naar Parijs trekt in de hoop daar zijn ware identiteit te vinden.