Ott Tänak vergroot voorsprong in Rally van Zweden, Thierry Neuville op zucht van het podium ondanks slipper aan hoge snelheid

Ott Tänak (Toyota Yaris) staat ook na de derde wedstrijddag in de Rally van Zweden aan de leiding. De Est won zaterdagnamiddag drie klassementsritten en heeft 54.5 voor op de Noor Andreas Mikkelsen (Hyundai i20) en de Fin Esapekka Lappi (Citroën C3), die gedeeld tweede zijn. Thierry Neuville is vierde en volgt op slechts 2.3 van Mikkelsen en Lappi. De Belg spinde zaterdag aan hoge snelheid, maar kwam met de schrik vrij.

Behalve een slipper van leider Teemu Suninen was het een relatief rustige ochtend in Zweden. Naar het einde van de tweede rit gleed Suninen in een sneeuwmuur. Een tiental toeschouwers hadden meer dan een minuut nodig om de Fin terug vlot te duwen. Diezelfde Suninen ging in de namiddag opnieuw in de fout. Suninen spinde tegen hoge snelheid en kwam vervolgens tegen een boom terecht, die zijn Ford Fiesta helemaal verbouwde. Suninen moest opgeven. Zijn team M-Sport doet er alles aan om de wagen rijklaar te krijgen voor de slotdag.

Goede ochtend voor Neuville

Thierry Neuville beleefde een prima ochtend en schoof van de zevende plaats op naar de vierde plaats, waar hij Lappi onder druk zette. De Fin werd geholpen door een tactische ingreep van het team en van zijn teamgenoot Sébastien Ogier (Citroën C3 WRC). Na diens crash van vrijdag moest Ogier zaterdag als eerste de baan op. De Fransman vond dat maar niets, meldde zich bewust later aan bij de start, waardoor hij straftijd kreeg en later moest starten.

Dat was precies wat de Fransman beoogde. Hij startte na Neuville en net voor Lappi. Een tactisch spel dat Neuville echter niet van de wijs bracht. De Belg luidde luid de aanvalsklok en bekocht dat enthousiasme bijna. Tijdens KP 14 maakte hij tegen hoge snelheid een perfecte spin, waarna hij probleemloos verder kon rijden, het gaspedaal diep ingedrukt. Met nog drie ritten voor de boeg op zondag heeft Neuville een kleine achterstand van 2.3 sec op Lappi en teamgenoot Andreas Mikkelsen.

Helemaal bovenaan het klassement stevent Ott Tänak af op zijn eerste zege van het jaar. Tänak is de enige toprijder die foutloos bleef in deze wedstrijd. Als de Est die lijn zondag door kan trekken, wint hij zijn eerste rally van het seizoen, zijn zevende uit zijn carrière. Met het oog op het constructeurskampioenschap doet Hyundai een goede zaak met twee wagens in de top vier.