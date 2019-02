Weer feest voor Deceuninck-Quick Step in Colombia: deze keer is het Alaphilippe die dubbelslag slaat

Deceuninck-Quick Step heeft voor de derde keer in vier dagen toegeslagen in de Tour of Colombia. De Fransman Julian Alaphilippe was in de vijfde en voorlaatste etappe de sterkste man. Alaphilippe neemt de leiderstrui over van Bob Jungels, de winnaar van vrijdag.

Ivan Ramiro Sosa (Team Sky) en Daniel Martínez (EF Education First) reden op de slotklim voorop, maar het duo kreeg al snel gezelschap van Alaphilippe, Richard Carapaz en thuisrijder Miguel Angel Lopez. In de slotkilometer bleek Alaphilippe de sterkste in de sprint. De achtervolgers, met daarbij leider Jungels, kwamen 42 seconden later binnen.

Alaphilippe trekt als leider de slotrit van zondag in. Dat is een stevige bergrit met aankomst op de Alto de Palmas, een helling van ruim vijftien kilometer.