Vrouw beleeft schrik van haar leven wanneer ze enorme python aantreft in wasruimte Video: KameraOne, ViralHog

Een vrouw uit Mission Beach, in de Australische staat Queensland, kreeg vrijdag een erg onaangename verrassing voorgeschoteld. Toen Lea-Ann Kennedy de wasruimte van haar woning binnenstapte, kreeg ze plots een meterslange python in de gaten. Met de hulp van een professionele slangenvanger wist ze het enorme dier uit haar woning te krijgen.

Het is de grootste nachtmerrie voor veel mensen. Toch kon Kennedy haar zenuwen in bedwang houden toen ze de slang voor het eerst opmerkte. Het bleek te gaan om een kanjer van maar liefst 5,5 meter en 40 kilogram. Veel te groot uiteraard om op haar eentje uit het huis te verjagen, dus schakelde ze de hulp in van een slangenvanger.

Maar ook met hem erbij bleef het een huzarenstukje om de python te vangen. Zo bleek de zak van de slangenvanger te klein, waardoor ze noodgedwongen moesten gebruikmaken van een bedovertrek. “Een ongelofelijke ervaring”, verklaarde de moedige Kennedy, die de man op eender welk moment bijstond. De python werd achteraf terug vrijgelaten in de natuur.