Charleroi gaat in absolute slotfase met de zege lopen bij KV Kortrijk en doet nog mee voor play-off 1

Charleroi heeft zaterdagavond KV Kortrijk geklopt met 1-2. De Kortrijkzanen waren vroeg in de tweede helft op voorsprong gekomen dankzij een goal van Imoh Ezekiel, maar een penalty van Ryoto Morioka bracht de Zebra’s weer op gelijke hoogte. Daarna drong de thuisploeg nog flink aan, maar in de 94ste minuut schonk invaller Jérémy Perbet de bezoekers zowaar nog de volle buit. Charleroi komt samen met AA Gent en Anderlecht op de zesde plek.

Kortrijk wist vooraf wat het moest doen wilde het nog kunnen meedingen naar Play-Off 1. Bij winst sprongen de Kerels over Charleroi naar de achtste plaats. Vanderhaeghe voerde wijzigingen door. Kagelmacher kwam terug uit schorsing en Ezekiel kreeg de voorkeur op Stojanovic om de zieke Chevalier te vervangen. Snelheid voor snelheid dus en de Nigeriaan zou zijn kans grijpen. Mazzu voerde één wissel door: Diandy ten koste van Hendrickx.

Ook Charleroi was gebrand op de zege, nadat het twee op negen behaalde in de laatste drie matchen. Het waren ook de Carolo’s die het best aan de match begonnen. Diandy haalde uit op de afvallende bal, maar zijn schot raakte de deklat. De rebound kwam opnieuw voor zijn voeten, waarna de Senegalees de bal tegen de elleboog van D’Haene trapte, die zijn armen in de lucht hield en Verboomen wees resoluut naar de stip.

Kortrijk dreigde zo al na vier minuten in een penibele situatie te komen, maar Massimo Bruno trapte onbegrijpelijk zwak en Bruzzese kon gemakkelijk pakken. Kortrijk haalde opgelucht adem en leek wakker geschud. De reactie kwam er via D’Haene, die de bal laag voorbracht, waarop Ouali volledig vrijstaand (en uit buitenspelpositie, nvdr.) de bal toch niet voorbij Penneteau kreeg.

Het spel ging daarna goed op en neer, met Kortrijk als betere ploeg. Net voor het kwartier leek het ook loon naar werken te krijgen. Avenatti kopte naar Lepoint, die het leer tot bij Ezekiel verlengde. De Nigeriaan kopte daarop naar doel, Penneteau geklopt, maar Verboomen oordeelde dat het leer niet over de lijn was. Daarna ging het vliegensvlug naar de andere kant, waar Ouali nog net voor de zestienmeter Nurio een halt toe kon brengen. Het kwam hem op een gele kaart te staan en het Guldensporenstadion stond in brand. Op de daaropvolgende vrije trap schoot Desoleil zwak in de muur.

Duivel uit een doosje

Kortrijk bleef ook nu de betere ploeg met vlotte combinaties. Op het halfuur schilderde Van Der Bruggen de bal op het hoofd van Ezekiel, die al vallend tegen de paal kopte. In de daaropvolgende actie stond de Nigeriaan nog meters buitenspel toen hij de bal binnen tikte.

In de tweede periode had Vanderhaeghe zijn Kerels duidelijk gemaakt dat ze nog hoger moesten gaan voetballen, en dat loonde vrijwel meteen. D’Haene voetbalde goed uit en bracht de bal tot bij Batsula die Ezekiel diep stuurde. De Nigeriaan buitte zijn snelheid goed uit, Angela kon niet volgen, Desoleils tackle kwam te laat en Ezekiel werkte proper af. 0-1 voor de Kerels. Na het doelpunt bleven de Kerels baas, zonder de voorsprong te verdubbelen.

En daar profiteerde Charleroi van om gelijk te stellen. Als een duivel uit een doosje kwam Morioka oog in oog met Bruzzese. Bruzzese haalde de Japanner neer en Verboomen wees voor de tweede keer naar de stip. Bruno liet het leer wijselijk aan Morioka, die de elfmeter feilloos omzette in de rechterbovenhoek.

Met een gelijkspel schoot geen van beide ploegen iets op en dus zetten ze allebei alles op alles. Dat resulteerde in een zenuwachtig sfeertje en dus haalde Verboomen zijn kaarten boven. Hij deelde er maar liefst acht (!) uit. Eveneens volgden er veel kansen. Penneteau had een goede parade in huis op een schot van De Sart. Bruzzese deed dat kunststukje over aan Kortrijkse zijde. De match leek af te stevenen op een gelijkspel, maar nota bene Perbet deed het licht uit voor Kortrijk. De ex-speler van de Kerels glipte door de buitenspelval doordat Lepoint te laat stapte en werkte koeltjes af door de benen van Bruzzese. Hij weigerde te juichen tegen zijn ex-ploeg, maar brengt de Kerels nu wel de doodsteek toe in de strijd voor Play-Off 1. Charleroi mag dankzij de onverhoopte drie punten nog stilletjes dromen van een plaats bij de felbegeerde eerste zes.