Formule E-Belgen stellen teleur in Mexico-Stad: desastreuze kwalificatie voor Jérôme d’Ambrosio en Stoffel Vandoorne

De twee Belgen in de Formule E staan later vandaag voor een helse taak in Mexico-Stad, waar de vierde manche van het kampioenschap wordt gereden. Jérôme d’Ambrosio en Stoffel Vandoorne kenden allebei een slechte kwalificatie en delen de voorlaatste startrij: d’Ambrosio vertrekt als negentiende, Vandoorne is 20ste.

Zoals altijd werden de rijders in vier groepen verdeeld in het eerste deel van de kwalificatie. Jérôme d’Ambrosio, tweede in het kampioenschap, mocht in de eerste groep mee de baan op. Zijn kwalificatie zat er echter vrij snel op. Kampioenschapsleider Sam Bird viel stil, waarna de gele vlaggen werden gezwaaid. D’Ambrosio werd op datzelfde moment stevig gehinderd door Robin Frijns en haalde de Nederlander mogelijk ook onder gele vlaggen in, wat niet toegestaan is. Zijn tijd verbeteren zat er nadien niet meer in: hij eindigde uiteindelijk op plek 19 en zal dus mogelijk nog verder op de grid staan.

Vandoorne worstelt met bolide

In de laatste groep maakte Stoffel Vandoorne even later zijn opwachting. In principe konden de West-Vlaming en zijn HWA-stalgenoot Gary Paffett dus profiteren van de beste baanomstandigheden, maar het werd een nachtmerrie voor het HWA-team. Vandoorne en Paffett kregen de wagen allebei moeilijk onder controle. Paffett werd nog 16de, maar Vandoorne moest vrede nemen met plek 20. Enkel Daniel Abt en de onfortuinlijke Bird waren trager.

Nadat alle 22 rijders hun eerste kwalificatiedeel hadden afgewerkt, werd er door de top zes gestreden om de pole position. In die zogenaamde ‘super pole’ bleek Pascal Wehrlein duidelijk de sterkste: hij mag straks vanaf plaats één vertrekken. Plaatsen twee en drie waren voor de Brazilianen Lucas Di Grassi en Felipe Massa. De race is later vanavond om 23 uur.

“Moeten werken aan snelheid in race”

“Normaal zijn we wel sterk in kwali, tot vandaag. Maar we moeten vooral werken aan onze snelheid in de race, dus dat is ons doel later vandaag”, zei Vandoorne in een korte reactie tijdens de kwalificatie. De Rumbekenaar wacht nog op zijn eerste punten in de Formule E. Jérôme d’Ambrosio is nog comfortabel tweede in de stand, op twee punten van leider Bird. Gelukje voor de Waal: diezelfde Bird moet door zijn technische problemen straks als 22ste en laatste vertrekken.