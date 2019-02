Stoffel Vandoorne wil tijdens Formule E-race in Mexico eerste punten behalen

Stoffel Vandoorne in zijn Formule E-bolide Foto: HWA AG Official

Vandaag vindt in Mexico de vierde race van het Formule E-seizoen plaats. Onze landgenoot Stoffel Vandoorne hoopt in Mexico zijn eerste punten van het seizoen te behalen.

Tijdens de Formule E-race in Chili reed Vandoorne in zesde positie toen hij na een fout in een bocht en daarop volgende crash moest opgeven. Voor Vandoorne betekende het zijn derde race op rij zonder punten.

In Mexico zijn punten eventueel wel mogelijk, dat is althans ook het doel dat zijn team voor de race in Mexico voorop stelt.

"Het is niet zo heel lang geleden sinds ik in Mexico was," blikt Vandoorne vooruit naar de Formule E-race in Mexico. "Ik reed eind vorig seizoen de F1-race in Mexico. Ik ben echt blij dat ik naar Mexico kan terugkeren."

"De fans zijn er steeds enorm euforisch, ze roepen en juichen voor iedere rijder. Het is altijd een speciaal gevoel ook om door het stadion-gedeelte te rijden, waar altijd enorm veel toeschouwers zitten."

Ondanks dat Vandoorne in Mexico ervaring heeft uit de Formule 1 zal onze landgenoot daaraan weinig hebben tijdens de Formule E-race.

"De huidige layout is echter compleet nieuw voor mij, aangezien slechts één bocht dezelfde is als op het F1-circuit. Ik kijk echter enorm hard uit naar de race."

