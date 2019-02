Elise Mertens verslaat voormalige nummer één van de wereld en pakt in Doha grootste zege uit haar carrière

Elise Mertens heeft de Qatar Total Open op haar naam geschreven. Onze landgenote was in de finale in Doha te sterk voor de Roemeense Simona Halep (WTA-3), de voormalige nummer één van de wereld. Mertens haalde het na een thriller van drie sets: het werd 3-6, 6-4 en 6-3.

In de eerste set sloeg de motor nog niet helemaal aan bij Mertens. De 23-jarige maakte enkele foutjes bij haar eigen opslag, waar tegenstander Halep van profiteerde. De eerste set ging zo met 6-3 verloren. In de tweede set veerde Mertens op - al moest ze wel even vijf minuten van het terrein weg om behandeld te worden aan haar onderrug. De tweede set haalde ze nadien binnen ondanks forse druk van Halep.

In de derde set ging het vlotter voor Mertens, die met 6-3 haar vijfde WTA-titel binnenhaalde. Voor het nummer 21 van de wereld is het hoe dan ook de grootste zege uit haar carrière. Naast de vier bekende Grandslamtoernooien is het toernooi in Doha, dat deel uitmaakt van de zogenaamde ‘Premier Five’, één van de belangrijkste tennistoernooien van het jaar. Mertens won in haar loopbaan nog nooit een toernooi van deze omvang.

Mertens volgt op de erelijst de Tsjechische Petra Kvitova op.