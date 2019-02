Philippe Gilbert sprint naar eerste seizoenszege in Ronde van de Provence

Philippe Gilbert (Deceuninck - Quick-Step) heeft zaterdag de derde etappe in de Ronde van de Provence (cat. 2.1) gewonnen. Na 181,1 kilometer van Aubagne naar Le Castellet liet de 36-jarige Luikenaar in een sprint met 23 renners de Letlander Toms Skujuns en de Fransman Tony Gallopin achter zich. De 31-jarige Spanjaard Gorka Izagirre (Astana) blijft leider. Hij heeft twee seconden voor op Thibaut Pinot en diens landgenoot Gallopin.

Het geaccidenteerde parcours omvatte onder meer vijf rondjes van tien kilometer met de Côte du Brûlat, een col van drie kilometer aan een gemiddeld stijgingspercentage van zeven procent, en de aankomstlijn op het Formule 1-circuit Paul Ricard in Le Castellet, nabij Marseille.

Pas na de eerste tussensprint op het circuit slaagden vier renners erin om weg te rijden uit het peloton. Quentin Jauregui, Michael Gogl, Kasper Asgreen en Matthias Brändle kregen al snel het gezelschap van Dries De Bondt, Anthony Maldonado, Ramunas Navardauskas, Lennard Kämna en Matteo Moschetti. De vluchters kregen een dikke drie minuten bonus van het peloton.

Met nog vijftig kilometer te gaan trok Groupama-FDJ de groep op het lint in functie van kopman Pinot. Ook Team Sky meldde zich op de voorste posten. Binnen de kortste keren brak het peloton in twee. De leiders zagen hun voorsprong smelten als sneeuw voor de zon. Navardauskas en Moschetti waren de eersten die de rol moesten lossen tijdens de voorlaatste beklimming van de Côte du Brûlat.

Op de laatste beklimming gingen ook de laatste leiders voor de bijl. Jauregui toonde zich de moedigste door nog even tegen te spartelen. Damien Gaudu trok vervolgens in de aanval en in zijn zog ging een select groepje met namen als Philippe Gilbert, Guillaume Martin, Rudy Molard en Thibaut Pinot mee. Met drie Fransen was Groupama-FDJ in het overtal. Pinot en Molard gingen in de aanval om dat voordeel uit te buiten, maar slaagden niet in hun opzet en ook pogingen van Edward Dunbar en Jimmy Janssens draaiden op niets uit.

In de groepssprint toonde Philippe Gilbert zich de sterkste. De wereldkampioen van 2012 sprintte op de autobaan Skujins en Gallopin vlot uit het wiel. Leider Izagirre finishte als vijfde.