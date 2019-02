“Binnen enkele dagen kunnen we aankondigen dat IS verslagen is”

De overwinning op terreurbeweging Islamitische Staat (IS) in Syrië zal “binnen enkele dagen” aangekondigd worden. Dat heeft een commandant van de Arabisch-Koerdische coalitie zaterdag verklaard. Met steun van de VS voert de coalitie strijd tegen IS in het oosten van Syrië. De jihadisten zouden er teruggedreven zijn tot een gebied van een halve vierkante kilometer in Baghouz.

De Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) waren een week geleden begonnen met het offensief op Baghouz, een dorp in de oostelijke Syrische provincie Deir ez-Zor, vlak bij de grens met Irak.

“Onze troepen zijn IS volledig aan het belegeren. Maar de aanwezigheid van burgers belemmert ons om over te gaan tot een bestorming”, zegt de Koerdische commandant Adnan Afrin. “Maar de bewegingen van IS zijn volledig onder controle van SDF.”

Ook de Koerdische SDF-commandat Ciya Furat stelt dat de militie voorzichtig te werk moet blijven gaan, omdat IS mogelijk nog burgers gebruikt als menselijk schild. Bovendien worden volgens hem nog altijd SDF-strijders gevangen gehouden door ISIS. “Maar de nederlaag van ISIS zal geen dagen meer in beslag nemen. We zullen goed nieuws kunnen meedelen aan de regio en aan de hele wereld”, verklaarde hij tijdens een persconferentie in Deir-ez-Zor.