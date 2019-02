Tweeduizend kanaries en parkieten aangekomen in Pairi Daiza

Brussel - De 2.020 kanaries en parkieten die geblokkeerd zaten op de luchthaven van Luik, zijn goed aangekomen in dierenpark Pairi Daiza. Dat laat het dierenpark zaterdag weten. De dieren zullen er nu 30 dagen in quarantaine worden geplaatst.

De vogels werden begin deze maand door een Vlaamse exporteur naar Israël uitgevoerd. Ter plaatse noteerden de Israëlische douaneautoriteiten anomalieën bij de registratie van bepaalde vogels. Israël stuurde de vogels terug naar ons land en ze kwamen op 14 februari op de luchthaven van Luik terecht.

Dieren die uit het buitenland komen, moeten normaal in quarantaine verblijven ter preventie van de verspreiding van ziektes. Maar de zes vogelopvangcentra in ons land zaten vol en konden geen 2.000 kanaries huisvesten.

Omdat de dieren dreigden afgemaakt te worden, mengde minister van Landbouw Denis Ducarme zich met de zaak en stelde Pairi Daiza voor om de vogels op te vangen. Op 15 februari diende het daarvoor een aanvraag in bij het FAVV. Die werd met hoogdringendheid behandeld en kreeg een positief antwoord.

De kanaries en parkieten zijn dus zaterdagochtend aangekomen in het dierenpark. “Pairi Daiza heeft een plek gevonden waar zowel het welzijn van de dieren als de sanitaire normen worden gerespecteerd. Het FAVV, minister Ducarme en Pairi Daiza hebben samengewerkt voor een humane oplossing met respect voor de dieren”, laat het park weten in een mededeling. Over de toekomst van de vogels wordt beslist in overleg met de eigenaar.