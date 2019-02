Aantal crematies blijft stijgen: in Limburg al 13 per dag

Regio

HASSELTCrematies zijn populairder dan ooit. In 2018 werden in ons land 67.248 mensen gecremeerd. Dat zijn er 2.027 meer dan in 2017 of een stijging van ruim 3 procent. Opvallend: in Vlaanderen worden ...

Lees verder