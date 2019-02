Mathieu van der Poel schrijft geschiedenis met zege in Middelkerke en is voor vierde keer in vijf jaar eindwinnaar Superprestige

Mathieu van der Poel heeft het geflikt. De wereldkampioen pakte de zege in de Noordzeecross in Middelkerke en wordt zo de tweede renner ooit die in één seizoen alle wedstrijden van de Superprestige wint. Van der Poel is vanzelfsprekend ook eindwinnaar van het oudste regelmatigheidscriterium in het veldrijden, voor de vierde keer in vijf jaar en de derde keer op rij.

Van der Poel, die eerder deze week nog enkele dagen op skivakantie trok, kwam in de eerste ronde ten val in het zand. Maar dat weerhield de Nederland er niet van om er wéér een heuse demonstratie van te maken. In de derde van acht rondes achtte VDP zijn moment gekomen. De verzamelde concurrentie zou de man met de regenboogtrui niet meer terugzien.

Achter de ontketende Van der Poel ontstond een interessant gevecht om de tweede plaats. De technisch vaardige Michael Vanthourenhout bleek aan de zee in zijn element. Het Telenet Fidea-duo van Toon Aerts en Quinten Hermans moest de man in de blauwe trui van Marlux-Bingoal laten rijden. Vanthourenhout hield zelfs de druk nog wat op leider Van der Poel, want bij het ingaan van de slotronde bedroeg het verschil tussen de twee slechts 17 seconden.

Foto: BELGA

Maar Van der Poel hoefde niet meer te vrezen. Hij kon uitgebreid vieren. Hij is nog maar de tweede man ooit die in één seizoen elke manche van de Superprestige wint: enkel Sven Nys deed dat de Nederlander al voor in het seizoen 2006-2007. Voor Van der Poel is het ook zijn vierde eindzege in het regelmatigheidscriterium. Al is het record van Nys daar nog ver weg: de Kannibaal van Baal won de Superprestige maar liefst dertien keer in zijn lange carrière.

Achter Van der Poel werd Michael Vanthourenhout uiteindelijk tweede, terwijl Toon Aerts nog de derde plek pakte. Quinten Hermans zakte in de slotfase terug en moest zo teamgenoot Lars van der Haar nog voorbij laten. Kevin Pauwels, die zijn laatste klassementscross reed, eindigde op een knappe zesde plaats.

Van der Poel: “Eer om Nys te evenaren”

“Ik ben heel blij dat ik erin geslaagd ben om die acht op acht te pakken”, zei de winnaar voor de televisiecamera’s. “Ik ben geen fan van die zandbak. Die ligt er al moeilijk genoeg bij en om die dan nog te frezen voor de wedstrijd… dat was niet nodig. Maar het was wel mijn eigen schuld dat ik daar viel. Ik kwam in het diepe zand en toen was ik weg. Dat Michael Vanthourenhout op het einde snel dichterbij kwam? Ja, dat klopt. Maar ik denk wel dat ik het onder controle had.”

“Het was ongelooflijk hoeveel publiek er hier was, en ze waren heel sportief. Leuk om daar doorheen te fietsen. Het is een eer om Sven Nys te evenaren. Ik heb een topseizoen achter de rug en ben heel blij met hoe het gelopen is.” Morgen rijdt Van der Poel zijn laatste veldrit van het seizoen in Hulst.