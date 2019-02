Fietser komt om na bizar ongeval op snelweg

Bij een bizar verkeersongeval op de A19 in de buurt van Menen is een 18-jarige fietser om het leven gekomen. Hij werd aangereden door een voertuig terwijl hij aan het spookrijden was. Dat bevestigt het West-Vlaams parket.

Om 2.30 uur zaterdagochtend was er een vreemd ongeval op de A19. Een fietser uit Wevelgem die aan het spookrijden was in de richting van Ieper, werd aangereden door een voertuig dat de fietser onmogelijk kon ontwijken. De bestuurder, een 31-jarige man, blies negatief op een alcoholtest. De fietser overleed aan zijn verwondingen.

Wat de jongeman deed in het holst van de nacht op een autosnelweg, is nog onduidelijk. Het parket probeert dat nog te achterhalen.