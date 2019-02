Sanne Cant heeft genoeg aan vierde plaats in Middelkerke om eindzege in Superprestige veilig te stellen

Sanne Cant heeft voor de vierde keer in haar carrière de Superprestige gewonnen. In Middelkerke had de drievoudige wereldkampioene genoeg aan een vierde stek. De dagzege ging naar Denise Betsema, voor Ceylin Alvarado en Loes Sels.

De grootste uitdager voor de eindzege was Annemarie Worst, maar die kende een complete offday aan de kust.

Meeussen beste junior

Bij de junioren ging de dagzege naar Witse Meeussen. De had aan de meet 38” voor op Thibau Nys en meer dan 2’ op nummer drie Joran Wyseure. Voor Meeussen werd het een dubbelslag, want hij is ook de eindwinnaar in de Superprestige. Ryan Cortjens is tweede in de eindstand, Lennert Belmans derde. Thibau Nys en de Nederlander Luke Verburg vervolledigen de top vijf.

De uitslagen bij de jeugdreeksen:

- Junioren -

(32 deelnemers):

1. Witse Meeussen in 40:12

2. Thibau Nys op 0:38

3. Joran Wyseure 2:09

4. Lennert Belmans 2:18; 5. Luke Verbrug (Ned) 2:23; 6. Jelle Vermoote; 7. Wout Vervoort 2:27; 8. Michael Bervoets 2:32; 9. Joachim Van Looveren 2:40; 10. Yorben Lauryssen 3:00; 11. Yente Peirens 3:07; 12. Emiel Verstrynghe 3:23; 13. William Junior Lecerf 3:43; 14. Ward Huybs 3:58; 15. Alessio De Maere 4:40

- Eindstand Superprestige junioren -

1. Witse Meeussen 98 punten

2. Ryan Cortjens 81

3. Lennert Belmans 76

4. Thibau Nys 67; 5. Luke Verburg (Ned) 65; 6. Wout Vervoort 55; 7. Yente Peeters 46; 8. Joachim Van Looveren 46; 9. Joran Wyseure 39; 10. Pim Ronhaard (Ned) 38

- Nieuwelingen (2e jaars)-

(26 deelnemers):

1. Mauro Delmé in 26:20

2. Lorenzo Masciarelli (Ita)

3. Lucas Janssen (Ned) op 0:27

4. Brent Delaere; 5. Renzo Geurs 0:28; 6. Milan Kuypers 1:10; 7. Brent Blommen 1:48; 8. Filippo Agostinacchio (Ita) 2:05; 9. Joes Oosterlinck 2:19; 10. Jelle Harteel 2:32

- Nieuwelingen (1e jaars) -

(30 deelnemers):

1. Aaron Dockx in 26:10

2. Kay De Bruyckere op 0:07

3. Niels Ceulemans 1:01

4. Iben Rommelaere 1:18; 5. Silas Kuschla (Dui) 1:43; 6. Kenay De Moyer 2:17; 7. Dario Van Der Heyden 2:53; 8. Yani D’Houst 3:20; 9. Senne Bauwens 3:35; 10. Xander Verhagen 4:02