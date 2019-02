Belgen sneuvelen in achtste finales op WB driebanden Antalya

Frédéric Caudron. Foto: WAS

Frédéric Caudron (UMB 2), Eddy Merckx (UMB 3) en Roland Forthomme (UMB 22) zijn alleen uitgeschakeld in de achtste finales van de wereldbeker driebanden in het Turkse Antalya.

Het trio, dat in de ultieme groepsfase sterk voor de dag kwam, haalde nooit het niveau dat ze vrijdag brachten. Zo maakte Caudron, de uittredende kampioen, te veel fouten tegen de Turk Lütfi Cenet (UMB 30). Lütfi, die vrijdag van Caudron nog een stevige 40-21 nederlaag kreeg aangesmeerd, stond bij de pauze al 21-4 voor. Caudron moest uiteindelijk een 40-24 nederlaag ondergaan en kwam niet verder dan een gemiddelde van 1.000 per beurt.

Forthomme nam tegen de Duitser Martin Horn (UMB-26) een 20-11 voorsprong waarna hij het in de tweede wedstrijdhelft compleet liet afweten en met 40-31 onderuitging.

Merckx ging met een 20-12 voorsprong de pauze in maar de Vietnamees Quyet Chien Tran (UMB 7) dichtte na de pauze onmiddellijk de kloof met een reeks van acht. Tran putte moed uit zijn reeks en lukte even later nog een serie van tien waarmee het 40-28 werd.

Ook de Nederlandse wereldkampioen Dick Jaspers (UMB-1) en de meervoudige wereldkampioenen Torbjorn Blomdahl (UMB 20) en Daniel Sanchez (UMB 18) werden uitgeschakeld.

. Uitslagen achtste finales:

Lütfi Cenet (Tur/30) - Frédéric Caudron (Bel/2) 40-24 (1.667-1.000)

Martin Horn (Dui/26) - Roland Forthomme (Bel/22) 40-31 (1.739-1.348)

Quyet Chien Tran (Vie/7) - Eddy Merckx (Bel/3) 40-28 (1.818-1.273)