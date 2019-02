Wendy Holdener leidt na eerste run van slalom in het Zweedse Are, Vanreusel blijft Decroix voor

De Zwitserse Wendy Holdener heeft zaterdag de beste tijd neergezet in de eerste run van de slalom voor vrouwen op het WK alpijnse ski in het Zweedse Are.

Holdener klokte af na 57.08 en was daarmee elf honderdsten sneller dan de Zweedse Anna Swenn Larsson. De Amerikaanse Mikaela Shiffrin tekende voor de derde chrono op vijftien honderdsten van Holdener. Shiffrin mikt op een vierde wereldtitel op rij in de slalom.

Twee jaar geleden won Shiffrin het WK-goud in Sankt Moritz voor Holdener en de Zweedse Frida Hansdotter. Die laatste werd begin 2018 olympisch kampioene in Pyeongchang. Hansdotter is voorlopig zesde op 56 honderdsten.

Met Kim Vanreusel en Marjolein Decroix verschenen ook twee Belgen aan de start. Vanreusel werd in de eerste run 38e (op 6.68) en Marjolein Decroix 42e (op 9.00). In Pyeongchang was Decroix (38e) iets sneller dan Vanreusel (40e) in de slalom.

Er stonden in totaal 97 skiesters aan het vertrek. Daarvan haalden er 63 het einde van de eerste run. De tweede run staat om 14u30 geprogrammeerd.

Morgen/zondag is het de beurt aan de mannen voor hun slalom, het afsluitende nummer op dit WK.