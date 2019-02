Horeca in Sint-Truiden mag dan toch al terrassen plaatsen

Sint-Truiden -

De horecarust is teruggekeerd op de Grote Markt in Sint-Truiden. Deze voormiddag is er een consensus bereikt om het terrasverbod op te heffen. Normaal gezien mogen de zomerterrassen niet buiten voor 15 maart, maar “uitzonderlijke weersomstandigheden vragen uitzonderlijke maatregelen”, klinkt het.