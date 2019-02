Paniek op vliegtuig wanneer dit beestje plots uit bagagecompartiment kruipt

Passagiers op een vlucht naar Jakarta stonden even doodsangsten uit toen het vliegtuig net was geland. Een vrouw wilde haar handbagage verzamelen, maar stond oog in oog met een giftige, nog levende schorpioen. Door de verschijning van het beest ontstond er paniek op de Boeing 737, terwijl de cabin crew de schorpioen probeerde op te sporen. Het diertje was echter al verdwenen in het plafond van het toestel.

Het is niet duidelijk hoe het daar is verzeild, maar volgens lokale media zou de schorpioen daar al een tijdje hebben vertoefd. Luchtvaartmaatschappij Lion Air zei in een mededeling dat het vliegtuig nog maar pas was behandeld met een spray om dergelijke diertjes te verwijderen, en onderzoeken nu hoe de schorpioen in het vliegtuig belandde.

